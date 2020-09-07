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Kırıkkale’de ses cihazıyla kaçak avlanan 4 kişiye ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 15:43 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de araziye ses cihazı kurup kaçak avlanan 4 kişiye idari para cezası uygulandı.Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekipleri, kent genelinde kaçak av yapan kişilere yönelik denetimler gerçekleştiriyor.

Kırıkkale’de araziye ses cihazı kurup kaçak avlanan 4 kişiye idari para cezası uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekipleri, kent genelinde kaçak av yapan kişilere yönelik denetimler gerçekleştiriyor. Ekiplerce hafta sonu yapılan denetimlerde araziye ses cıhazı kurarak av yapan 4 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Ayrıca 3 üveyik kuşu ve araziye kurulan 4 ses cihazı ile aküye de el konuldu.

"Hile ile avlanmak avcılığın etik kuralları ile bağdaşmıyor"
Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada da, "Araziye ses cihazı kurarak av yapma amacı taşıyanlara avcı demeye dilimiz varmıyor. Av ile avcı arasında rekabet olması gerekir. Hile ve kandırma yoluyla avlanmak avcılığın etik kuralları ile bağdaşmıyor. Nizami olarak belgesini ve iznini alan, limitlere uyarak avlanan avcı arkadaşlarımıza Şube Müdürlüğü olarak teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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