HABER

Kırıkkale'de seyir halindeki araçta yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 00:40 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de seyir halindeki araçta yangın

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde bir hafif ticari araç, seyir halindeyken çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Kırıkkale-Kayseri kara yolu Keskin ilçesi girişinde, Burhan Kelen'in kullandığı 27 P 3019 plakalı hafif ticari aracın motor kısmında seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Otomobilin motor kısmından alevler yükseldiğini gören sürücü ve yardıma gelen vatandaşlar, yangın söndürme tüpüyle müdahalede bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu, yangının söndürülmesiyle tekrar ulaşıma açıldı.

5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı
'Çocuğu da vurun delil kalmasın!''Çocuğu da vurun delil kalmasın!'
Başörtülülere hakaret eden kişiye gözaltı!Başörtülülere hakaret eden kişiye gözaltı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
araç yangını kırıkkale

En Çok Okunan Haberler

Amedsporlu Mansur Çalar'a indirim!

Amedsporlu Mansur Çalar'a indirim!

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

Seçime 3 gün kala 24 Haziran seçimini bilen şirketten son anket!

Seçime 3 gün kala 24 Haziran seçimini bilen şirketten son anket!

Sabah uyandığında ailesinin cesetlerini buldu! Çok acı olay

Sabah uyandığında ailesinin cesetlerini buldu! Çok acı olay

Ünlü fenomen patladı: Eski kocamla yatarsan...

Ünlü fenomen patladı: Eski kocamla yatarsan...

Erdoğan 'sorumlusu benim' dedi ve duyurdu: Seçimden sonra...

Erdoğan 'sorumlusu benim' dedi ve duyurdu: Seçimden sonra...

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
12 yaşındaki çocuktan korkunç iddia: 'Delil kalmasın' diye beni de vurdular

'Çocuğu da vurun delil kalmasın!'

Atatürk Havalimanı'nda başörtülülere hakaret eden kişi gözaltına alındı

Başörtülülere hakaret eden kişiye gözaltı!

Kahreden olay! İntihara kalkışan ikizini kurtarmak isterken...

Kahreden olay! İntihara kalkışan ikizini kurtarmak isterken...

6 gündür aranan öğrencinin cesedi bulundu

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

Bir ilçe ona ağladı! Son fotoğrafı ortaya çıktı

Bir ilçe ona ağladı! Son fotoğrafı ortaya çıktı

Malatya'da art arda meydana gelen depremler için kritik açıklama

Art arda meydana gelen depremler için kritik açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.