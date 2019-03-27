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KIRIKKALE'DE SİLAHLI KAVGA: 1 AĞIR YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 03:19 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde Mustafa K.

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde Mustafa K. (50), ailevi nedenlerden dolayı kavga ettiği eniştesi Sabri Aydın'ı (45) av tüfeğiyle ateş ederek yaraladı.

Olay, dün akşam saatlerinde Erenler Mahallesi'ndeki Merkez Camii karşısında meydana geldi. Manavlık yapan Sabri Aydın, tezgahının başında müşteri beklediği sırada kayınbiraderi Mustafa K. ile karşılaştı. İkili arasında ailevi nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Mustafa K., büyüyen kavga sırasında eniştesi Sabri Aydın'ı av tüfeğiyle vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sabri Aydın'ı ağır yaralı halde Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Olayın ardından evine giden Mustafa K., ise kendini vurmaya kalkıştı. Şüpheli, polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek gözaltına alındı. Olayla ilgli soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Olay yerinden görüntü
- Genel ve detay

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ / YAHŞİHAN(Kırıkkale),(DHA)

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