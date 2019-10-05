Kırıkkale'de silahlı kavga: 1 yaralı

Kırıkkale'de çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

İddiaya göre, Rauf Denktaş Bulvarı 652. Sokak'ta Onur Ö. (43) ile kimliği belirsiz kişi ya da kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Onur Ö. silahla başından yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Onur Ö, ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

