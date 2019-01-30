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Kırıkkale’de sobadan zehirlenen 2 kişi hastanelik oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 15:14 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre, Pazarcık köyündeki evlerinde rahatsızlanan Rukiye Koçak (33) ve Zehra Koçak (9) için 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi.

Kırıkkale’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Pazarcık köyündeki evlerinde rahatsızlanan Rukiye Koçak (33) ve Zehra Koçak (9) için 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Ekipler tarafından sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen kadın ve küçük kız, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kişilerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

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