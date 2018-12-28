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Kırıkkale'de sokak köpeklerinin zehirlendiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 16:15 | Son Güncelleme

Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem: - "Bugün hayvansever arkadaşlarla savcılığa giderek bir kişi hakkında suç duyurusunda bulundum"

Kırıkkale'nin Delice ilçesi Belediye Başkanı Turgut Özdem, bazı sokak köpeklerinin zehirli iğneyle vurularak öldürüldüğü iddiasına ilişkin, bir kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Özdem ve bazı hayvansever vatandaşlar, ilçede Aslan Ağa mevkisinde sokak köpekleri için yaptırılan barınakları gezerek, hayvanlara yem bıraktı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Özdem, sokak köpeklerinin zehirlendiği iddiasıyla ilgili kendisinin yazılı veya sözlü bir müdahalesinin olmadığını belirtti.

Bunun kimin tarafından yapıldığını da bilmediğini aktaran Özdem, şöyle konuştu:

"Bugün hayvansever arkadaşlarla savcılığa giderek bir kişi hakkında suç duyurusunda bulundum. Hayvansever arkadaşlar da yaptıkları araştırmalarda bazı mesajlar görmüşler ve bunu savcıyla paylaştılar. Burada bana karşı yapılmış bir kumpas var. Burada iki öldürülmüş köpek ve şahsım hedef alınarak yapılmış bir hadise var. İki olayın da aydınlanması noktasında resmi kanallarla ne yapılması gerekiyorsa sonuna kadar gideceğiz. Buradan ilçedeki vatandaşlarımıza da sesleniyorum. Ben kendim bir sokak hayvanı besliyorum. Herkes bir sokak hayvanı alır evinde, avlusunda bakarsa, kamu kurum ve kuruluşları da bize yardımcı olursa bu sorunları çözeceğimiz kanaatindeyim."

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre iki köpeğin öldürüldüğünün anlaşıldığını dile getiren Özdem, "İddiaları ortaya atan A.E, bunun kim tarafından yapıldığını görmüşse ismini zikretmesini istiyorum. Neden vurdukları anı çekmemiş, onu çok merak ediyorum. O hayvan orada hala can çekişirken neden bir yere alıp götürüp de müdahale etmemiş? İlçemizin böyle bir şekilde ülke gündemine oturması beni derinden üzmüştür. A.E. ve ben de dahil gönüllü olmak üzere hayvanlara hep beraber bakalım. A.E'den bunu arzuluyorum. Buradan da çağrı yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Bazı sosyal medya hesaplarında Delice ilçesinde sokak köpeklerinin zehirli iğneyle vurularak öldürüldüğü öne sürülerek görüntüler paylaşılmış ve Kırıkkale Valiliği tarafından soruşturma başlatılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Delice kırıkkale sokak köpekleri

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