Kırıkkale’de suçüstü yakalanan hırsızlar tutuklandı

Kırıkkale’de bir eve girerek hırsızlık yapmaya çalıştıkları esnada yakalanan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte hırsızlık olaylarının engellenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.

Çalışmalar neticesinde ekipler merkezdeki 5 ayrı evden altın-ziynet, para, televizyon, elektronik eşya ve çeşitli ev aletleri çalan hırsızlık zanlısının M.B. olduğunu belirledi. Aynı kişi iki gün önce de P.M. isimli şahısla birlikte hırsızlık maksadıyla girdikleri ikamette suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Söz konusu 2 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

