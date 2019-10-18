HABER

Kırıkkale'de şüpheli ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 09:56 | Son Güncelleme

Bir kişi parkta göğsünden vurulmuş halde bulundu

Kırıkkale'de bir kişi parkta göğsünden vurulmuş halde bulundu.

Alparslan Türkeş Bulvarı'ndan geçenler Sirkeci Parkı'nda bir kişinin yerde hareketsiz yattığını fark etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekibi, göğsünden tabancayla vurulduğu anlaşılan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Sertan C'ye (35) ait olduğu tespit edilen ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olay yerinde sinir krizi geçiren Sertan C'nin yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.

Olayın cinayet olup olmadığı araştırılıyor.

PARTNERMiami güzeli nefes kestiMiami güzeli nefes kesti
Yeni iPhone modellerinin ilk satışı gece başladıYeni iPhone modellerinin ilk satışı gece başladı
TAV ve Groupe ADP’den girişimlere destek programıTAV ve Groupe ADP’den girişimlere destek programı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kırıkkale şüpheli ölüm

En Çok Okunan Haberler

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama: Teşekkürler Erdoğan

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama: Teşekkürler Erdoğan

Avrupa Birliği'nden Türkiye kararları! 'ABD-Türkiye açıklaması not edildi'

Avrupa Birliği'nden Türkiye kararları! 'ABD-Türkiye açıklaması not edildi'

Suat Serdar'dan Şenol Güneş'e şok yanıt!

Suat Serdar'dan Şenol Güneş'e şok yanıt!

Ticaret Bakanlığı e-ihale ile satıyor! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Ticaret Bakanlığı e-ihale ile satıyor! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Valiliği'nden kaçak göçmen açıklaması

İstanbul Valiliği'nden kaçak göçmen açıklaması

İstanbul’da parti binalarına bombalı saldırı hazırlığında yakalandılar

Parti binalarına bombalı saldırı hazırlığında yakalandılar

Terör soruşturmasında tutuklanan HDP'li belediye başkanlarının yerine görevlendirilen isimler belli oldu

Tutuklanan HDP'li belediye başkanlarının yerine görevlendirme

Marmaray seferlerinde aksama!

Marmaray seferlerinde aksama!

Hatay'da tarım işçilerini taşıyan midibüsle TIR çarpıştı

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Son dakika! Van'da askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.