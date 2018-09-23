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Kırıkkale'de süslü kadınlar bisiklet turunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 21:45 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'nin Cumhuriyet meydanında bir araya gelen kakadınlar, 2013 yılında başlatılan ve kısa sürede tüm ülke geneline yayılan 'Süslü kadınlar bisiklet turu' etkinliği düzenlendi.

Kırıkkale'de süslü kadınlar bisiklet turunda

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'nin Cumhuriyet meydanında bir araya gelen kakadınlar, 2013 yılında başlatılan ve kısa sürede tüm ülke geneline yayılan 'Süslü kadınlar bisiklet turu' etkinliği düzenlendi. Şık kıyafetleri ve süslü bisikletleriyle şehir turu atan kadınlar, ilgil odağı oldu.
İzmirli kadınlar tarafından 2013 yılında başlatılan ve kısa sürede tüm ülke geneline yayılan 'Süslü kadınlar bisiklet turu' etkinliğine Kırıkkaleli kadınlar da katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, şık kıyafetleri ve süslü bisikletleri ile şehir turu attı. Bisiklet Severler Topluluğu Başkanı Nazan Seven, 'kadına saygı' ve kadınların gücüne dikkat çekmeyi hedeflediklerini söyledi. Amaçlarının bisiklet kullanmaya teşvik etmek olduğunu belirten Seven, "Bisiklet çevreyi kirletmeyen, doğa dostu bir ulaşım aracıdır. Avrupa hareketlilik haftası kapsamında yapılan Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'ne vurgu yapmak için buradayız. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nu, Kırıkkale de düzenlemek istedik. Bayanların rahat özgür kıyafetleri ile bisiklete binebileceğini, bisikletli yaşama geçebileceğini hatırlatmak için bu turu düzenledik. Geçen yıl biz bu meydanda üç kişi idik. Bu yıl beklenin üzerinde katılım oldu. Bayanlar isterse her şey olabilir. Dünya güzelleşir. Bizler çok coşkulu ve mutluyuz. Arkadaşlarımızla heyecanlanıyoruz. Bisiklet hayatımızı değiştirdi başladığımız zaman bir iki bayanın hayatına başlarsak, hayatları da değişir. Çocuklarımız daha güvende sokak da olurlar" dedi.
Engellilerin de destek verdiği bisikletli kadınlar, Kırıkkale'nin Cumhuriyet meydanından pedal çevirmeye başlayan kadınlar, Fevzi Çakmak Caddesi, Atatürk Bulvarı gidiş geliş olmak üzere kent parkında etkinliği sonlandırdı. Burada yapılan açıklamalarda "Kitapların şarzı bitmez. Bisikletler, benzin zammından etkilenmez. Özgürlük ucuzdur. O yüzden bu süslü pedalları çevirelim. Egzozlu duman yerine parfüm saçalım" dediler.
Bisikletli kadınlar Kent Parkı'nda müzik eşliğinde oyun oynayarak, gönüllerince eğlendiler.

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Kırıkkale'de süslü kadınlar bisiklet turundaKırıkkale'de süslü kadınlar bisiklet turundaKırıkkale'de süslü kadınlar bisiklet turundaKırıkkale'de süslü kadınlar bisiklet turunda

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