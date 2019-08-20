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Kırıkkale’de takla atan otomobil su kanalına devrildi: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 18:33 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kırıkkale’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, araçta bulunan köpek polisler tarafından sakinleştirilerek veterinere götürüldü.

Kaza, Kırıkkale-Çorum karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burhan Bolat (58) idaresindeki 06 AU 289 otomobil, Hurşit Tandemir’in kullandığı 71 DZ 155 plakalı otomobil ile çarpışması sonucu takla atarak su kanalına devrildi. Olay yerine 112 Acil Servis ve Kırıkkale Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sürücü Bolat ile eşi Ayla Bolat’ı (60) otomobildeki sıkıştığı yerden kurtararak ambulansla hastaneye kaldırdı.
Kaza esnasında otomobilden su kanalına fırlayan köpeğe polis ekipleri sahip çıktı. Kazazede köpeği güvenli bir yere alarak eliyle su verip sakinleştirmeye çalıştı. Kazazede köpek, yoldan durdurulan bir kamyonet ile veterinere götürülüp sağlık kontrolleri yapıldı. Daha sonra Trafik Denetleme Şubesi Müdürlüğüne götürülerek koruma altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırıkkale’de takla atan otomobil su kanalına devrildi: 2 yaralı

Kırıkkale’de takla atan otomobil su kanalına devrildi: 2 yaralı

Kırıkkale’de takla atan otomobil su kanalına devrildi: 2 yaralı

Kırıkkale’de takla atan otomobil su kanalına devrildi: 2 yaralı

Kırıkkale’de takla atan otomobil su kanalına devrildi: 2 yaralı

Kırıkkale’de takla atan otomobil su kanalına devrildi: 2 yaralı

Kırıkkale’de takla atan otomobil su kanalına devrildi: 2 yaralı

Kırıkkale’de takla atan otomobil su kanalına devrildi: 2 yaralı

Kırıkkale’de takla atan otomobil su kanalına devrildi: 2 yaralı

Kırıkkale’de takla atan otomobil su kanalına devrildi: 2 yaralı

Kırıkkale’de takla atan otomobil su kanalına devrildi: 2 yaralı

Kırıkkale’de takla atan otomobil su kanalına devrildi: 2 yaralı

Kırıkkale’de takla atan otomobil su kanalına devrildi: 2 yaralı

Kırıkkale’de takla atan otomobil su kanalına devrildi: 2 yaralı

Kırıkkale’de takla atan otomobil su kanalına devrildi: 2 yaralı

Kırıkkale’de takla atan otomobil su kanalına devrildi: 2 yaralı

Kırıkkale’de takla atan otomobil su kanalına devrildi: 2 yaralı

Kırıkkale’de takla atan otomobil su kanalına devrildi: 2 yaralı

Kırıkkale’de takla atan otomobil su kanalına devrildi: 2 yaralı
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