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Kırıkkale'de tarlada oynayan çocuklar havan mermisi buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 22:01 | Son Güncelleme

Jandarma ekipleri, patlamamış havan mermisinin özelliğini yitirmiş olduğunu tespit etti

Kırıkkale'nin merkeze bağlı Ahılı köyünde tarlada oynayan çocuklar patlamamış havan mermisi buldu.

Merkeze bağlı Ahılı köyü Deliklikaya mevkisinde tarlada oyun oynarken toprağın altında patlamamış havan mermisi bulan çocukların durumu ailelerine bildirmesi üzerine, jandarma ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, havan mermisinin özelliğini yitirmiş olduğunu belirledi.

Ekipler, havan mermisine imha etmek üzere el koydu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk havan mermisi kırıkkale

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