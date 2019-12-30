HABER
  4. Kırıkkale’de tekel bayisine operasyon

Kırıkkale’de tekel bayisine operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 12:39 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de TAPDK yetki belgesi bulundurmadığı tespit edilen bir TEKEL bayisine operasyon düzenleyen polis, 2 bin 351 şişe alkol ve 752 paket sigara ele geçirildi.Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, Yenidoğan Mahallesi’ndeki A.Ü.

Kırıkkale’de TAPDK yetki belgesi bulundurmadığı tespit edilen bir TEKEL bayisine operasyon düzenleyen polis, 2 bin 351 şişe alkol ve 752 paket sigara ele geçirildi.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, Yenidoğan Mahallesi’ndeki A.Ü. isimli şüphelinin tekel bayisine operasyon düzenlendi. Tütün ve Alkol Piyasası Denetleme Kurulu (TAPDK) yetki belgesi bulundurmadığı tespit edilen tekel bayisinde yapılan aramada satışa hazır 2 bin 351 şişe alkol ve 752 paket sigara ele geçirdi. İş yeri sahibi A.Ü.’ye de idari para cezası uygulandı.

Balıkçıların ağına takıldı! Tam 200 kilo Balıkçıların ağına takıldı! Tam 200 kilo
Afyonkarahisar’da kar kalınlığı 10 santimetreyi geçtiAfyonkarahisar’da kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti
Ayakkabının tabanında esrar bulunduAyakkabının tabanında esrar bulundu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tartışmaların odağındaydı! CHP'den istifa etti

Tartışmaların odağındaydı! CHP'den istifa etti

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş faiz indirimi kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş faiz indirimi kararı!

ABD'den saldırı sonrası tehdit gibi açıklama!

ABD'den saldırı sonrası tehdit gibi açıklama!

Melih Gökçek'ten dikkat çeken Emin Çölaşan paylaşımı

Melih Gökçek'ten dikkat çeken Emin Çölaşan paylaşımı

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

'Sıfır' diye aldı, başına gelmeyen kalmadı

'Sıfır' diye aldı, başına gelmeyen kalmadı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kars'ta deprem!

Kars'ta deprem!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Esenler'de fırtına nedeniyle çatı uçtu

İstanbul'da faciadan dönüldü! Ekipler bölgede

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Bir operasyon da İstanbul'da başlatıldı

Antalya'nın yüksek ilçelerinde kar yağışı

Bu fotoğraflar Antalya'da çekildi

Kaçak fidan kesene 10 yıla kadar hapis cezası

Bunu yapan yandı! 10 yıla kadar hapis

Denizli'de bir evde doğal gaz patlaması: Yaralılar var

Denizli'de bir evde patlama: Yaralılar var

İzmir'deki sır cinayetlerin katil zanlısı yaralı olarak yakalandı

İzmir'deki sır cinayetlerin katil zanlısı yaralı olarak yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.