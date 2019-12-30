Kırıkkale’de tekel bayisine operasyon

Kırıkkale’de TAPDK yetki belgesi bulundurmadığı tespit edilen bir TEKEL bayisine operasyon düzenleyen polis, 2 bin 351 şişe alkol ve 752 paket sigara ele geçirildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, Yenidoğan Mahallesi’ndeki A.Ü. isimli şüphelinin tekel bayisine operasyon düzenlendi. Tütün ve Alkol Piyasası Denetleme Kurulu (TAPDK) yetki belgesi bulundurmadığı tespit edilen tekel bayisinde yapılan aramada satışa hazır 2 bin 351 şişe alkol ve 752 paket sigara ele geçirdi. İş yeri sahibi A.Ü.’ye de idari para cezası uygulandı.

