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Kırıkkale’de ticari taksi ile çarpışan otobüs devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

15.02.2021 23:25 | Son Güncelleme:
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Kırıkkale’de iki ticari taksi ve yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Ankara-Samsun D-200 karayolu üzerinde Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde meydana geldi.

Kırıkkale’de iki ticari taksi ve yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Ankara-Samsun D-200 karayolu üzerinde Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sivas-İzmir seferini yapan Mehmet Akif Okul idaresindeki 34 AB 7425 plakalı yolcu otobüsü ile Selahattin Çağlar idaresindeki 71 T 0088 plakalı ticari taksi ve Ramazan İlhan’ın kullandığı 71 T 0118 plakalı ticari taksi, Yeni Sanayi Kavşağı’nda çarpıştı. Kar sonrası kayganlaşan yolda kazanın etkisiyle sürüklenen 34’ü yolcu 37 kişinin olduğu otobüs, şarampole devrildi. Hurdaya dönen Çağlar idaresindeki ticari takside ise sürücü ve yolcu sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri hemen yaralılara müdahale etti. Takside bulunan yaralılar, ekipler tarafından sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Otobüste bulunan yolcular kırılan camdan çıkartılırken, araçta sıkışan Selahattin Çağlar (64) ile Yavuz Sağlam (40) ve otobüste bulunan İsmail Tayhan (66) ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sağlam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza sonrasında Samsun-Ankara karayolunda trafik bir süre durduruldu. Ekipler, yoğun kar yağışı sonrasında kayganlaşan yolda olası bir başka kazanın önüne geçmek için yoğun çaba harcadı. Kazanın ardından Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, Yahşihan Kaymakamı Enver Faruk Uzunoğlu, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz da olay yerine gelerek bilgi aldı. Yetkililer, kazadan kurtulan yolculara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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