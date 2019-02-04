Kırıkkale'de trafik kazaları kamerada

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan kayıtlarda farklı tarihlerde meydana gelen kazaların dikkatsizlik ve trafik ihlallerinden kaynaklandığı görüldü. Kayıtlarda, hızla refüje çarpan otomobilin metrelerce sürüklenmesi, kırmızı ışıkta geçen otomobilin minibüse çarpması, yine kırmızı ışıkta geçen bir aracın yayaya çarpması, kavşakta hafif ticari araçla otomobilin çarpışmasına ait sürücülerin kusurlu olduğu görüntüler yer aldı.

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