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Kırıkkale'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 01:31 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde iki traktör ve iki otomobilin karıştığı trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kenan Duran (38) idaresindeki 34 BLG 759 plakalı otomobil, Kırıkkale-Yozgat kara yolu Çerikli beldesi çıkışında arıza nedeniyle duran Mustafa Bulut (65) idaresindeki 71 AE 919 plakalı traktöre ve buna yardıma gelen bir otomobil ve traktöre çarptı.

Kazada traktör sürücüsü Bulut, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan otomobil sürücüsü Duran, 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından olay yerine gelen Bulut'un yakınları sinir krizi geçirdi.

Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat trafiğe kapanan kara yolu araçların yoldan kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
kırıkkale trafik kazası

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