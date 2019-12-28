Kırıkkale'de trafik kazası: 1 ölü

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Aydın Şimşek'in kullandığı 06 EU 5746 plakalı otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolu Kaletepe Mahallesi yakınlarında, emniyet şeridinde park halindeki 06 CRA 34 plakalı tıra, daha sonra başka bir otomobile çarptı.
Şimşek'in aracında bulunan Emre Ağkıran (25) yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Ağkıran, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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