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Kırıkkale’de trafik kazası: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2019 04:02 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de panelvan minibüs ile yolcu midibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza, Alparslan Türkeş Bulvarındaki Başpınar Kavşağında meydana geldi.

Kırıkkale’de trafik kazası: 3 yaralı

Kırıkkale’de panelvan minibüs ile yolcu midibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Alparslan Türkeş Bulvarındaki Başpınar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak Sadakat idaresindeki 71 FC 602 plakalı panelvan minibüsün Mehmet Uğantaş’ın 71 M 0259 plakalı yolcu midibüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Sadakat ile yolculardan D.Y. ve S.E. ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırıkkale’de trafik kazası: 3 yaralı

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