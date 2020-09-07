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Kırıkkale’de trafik kazası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 12:02 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de kontrolden çıkan hafif ticari aracın karşı yola savrulduğu kazada 3 kişi yaralandı.Kaza, saat 10.30 sıralarında Kırıkkale-Çorum kara yolunun 62.

Kırıkkale’de trafik kazası: 3 yaralı

Kırıkkale’de kontrolden çıkan hafif ticari aracın karşı yola savrulduğu kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında Kırıkkale-Çorum kara yolunun 62. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Y. idaresindeki 05 FR 050 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak karşı yola savruldu. Kazada sürücü Fatih Y.’nin yanı sıra Burak Y. ve Mustafa Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kırıkkale’de trafik kazası: 3 yaralı

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