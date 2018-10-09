HABER

Kırıkkale'de trafik kazası: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 13:58 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de trafik kazası: 6 yaralı

Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu biri çocuk 6 kişi yaralandı.

Sefer Gökbulut idaresindeki 06 BG 9525 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kayseri karayolunun 34. kilometresinde karşı şeride geçip yol kenarına devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, Serbes Çelik, Şennur Eldemir (9), Hatice Gökbulut, Mercan ve İsmail Türkmen kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

PARTNERKim inanır 4 çocuk annesi olduğuna!Kim inanır 4 çocuk annesi olduğuna!
Obruğa düşen tilki, 51 saat sonra kurtarıldıObruğa düşen tilki, 51 saat sonra kurtarıldı
- 'Barış için akademisyenler' hakkında savcı mütalaasını bildirdi- 'Barış için akademisyenler' hakkında savcı mütalaasını bildirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kırıkkale trafik kazası yaralı

En Çok Okunan Haberler

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Ahmet Çakar: Cocu'nun yerine Tayfun Korkut getiriliyor

Ahmet Çakar: Cocu'nun yerine Tayfun Korkut getiriliyor

Ali Koç'tan Ersun Yanal kararı: Getirmeyeceğim

Ali Koç'tan Ersun Yanal kararı: Getirmeyeceğim

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan

Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da terör operasyonu! Bomba süslü pankart...

İstanbul'da terör operasyonu! Bomba süslü pankart...

Suudi Arabistan'dan gelen uçak didik didik aranmış

Suudi Arabistan'dan gelen uçak didik didik aranmış

Karargah tuvaletinde büyük skandal! Kadın personeli görüntülerken yakalandı

Karargah tuvaletinde büyük skandal! Kadın personeli görüntülerken yakalandı

Üniversiteli kızın içkisine uyarıcı madde attı! Sonrası rezalet...

Üniversiteli kızın içkisine uyarıcı madde attı! Sonrası rezalet...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? Cumhuriyet Bayramı hangi günlere denk geliyor?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? Cumhuriyet Bayramı hangi günlere denk geliyor?

Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yeni gelişme: İzin çıktı

Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yeni gelişme: İzin çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.