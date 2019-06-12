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Kırıkkale’de trafik kazası: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 23:19 | Son Güncelleme

Kırıkkale’nin Karakeçili ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.Kaza, Konya-Kulu karayolu Kesikköprü köyü mevkisinde meydana geldi.

Kırıkkale’nin Karakeçili ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Kaza, Konya-Kulu karayolu Kesikköprü köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüleri öğrenilemeyen 2 araçlı trafik kazası meydana geldi. Kazada; Seyithan Aras (56), Avaş Aras (49), Furkan Aras (23) henüz isimleri öğrenilemeyen 1 bebek ile anne ve babası yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kırıkkale ve Ankara’da çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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