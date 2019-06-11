HABER

Kırıkkale'de trafik kazası: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 17:23 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de trafik kazası: 7 yaralı

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde hafif ticari aracın tarlaya devrilmesi sonucu aynı aileden 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kerim Ceyhan idaresindeki 16 RAN 55 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale-Samsun kara yolunun 55. kilometresinde yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Songül (42), Bekir (11), Arda (8), Bayram (35), Erkut ve Aykut Ceylan yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Erkut Ceylan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

İşte laptop kullanıcılarının can simidi! Hem hafif, hem de...İşte laptop kullanıcılarının can simidi! Hem hafif, hem de...
Gazipaşa'da, Suriyelilerin plajlara alınmaması kararı veto edildiGazipaşa'da, Suriyelilerin plajlara alınmaması kararı veto edildi
Damada Çin işkencesiDamada Çin işkencesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kırıkkale trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu: Yeni bir müjdeyi vermek istiyorum

Ekrem İmamoğlu: Yeni bir müjdeyi vermek istiyorum

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Sosyal medya fenomeninin son pozu ölümüne neden oldu

Sosyal medya fenomeninin son pozu ölümüne neden oldu

Bir ailenin korkulu rüyası oldu! Her gün biri nöbet tutuyor

Bir ailenin korkulu rüyası oldu! Her gün biri nöbet tutuyor

Tatilde görüntülendiler! Silikon taktırdı iddiası

Tatilde görüntülendiler! Silikon taktırdı iddiası

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya Gazipaşa'da, Suriyelilerin plajlara alınmaması kararı veto edildi

Belediye meclisi Suriyelilere plaj yasağı getirmişti! Belediye başkanı son sözünü söyledi

Kastamonu'da korkutan hortum

Korkutan hortum! Vatandaşlara uyarı

İstanbul'da, genç kadın çocuklarının gözleri önünde öldürüldü

Üç çocuğunun gözleri önünde vahşice öldürüldü! Katili çocuklar söyledi

Omzuna falçata saplayan babasını arabayla sürükledi

Omzuna falçata saplayan babasını arabayla sürükledi

Karlov suikasti davasında 'abi'nin eşine elektronik kelepçe takılacak

Karlov suikasti davasında yeni gelişme

Saunada yangın çıkınca peştemalle havuza sığındılar

Saunada yangın çıkınca peştemalle havuza sığındılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.