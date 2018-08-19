Kırıkkale'de trafik kazası: 8 yaralı

Kırıkkale'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında biri çocuk, 8 kişi yaralandı.

Kırıkkale-Ankara karayolunun 11. kilometresinde Yunus Emre Yıldırım (25) yönetimindeki 55 JP 347 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde seyreden Seyit Mehmet Okcu'nun (50) kullandığı 06 VTN 33 plakalı otomobile ve yine aynı yönde seyreden İsa Sayın idaresindeki 34 LA 0014 plakalı cipe çarptı.

Kazada, sürücüler Yıldırım ve Okcu ile araçlarda bulunan Ahmet (40), Durdu (42) ve Uğur Yıldırım (9), Faruk Aygül (18) ile Zehra (54) ve Şuayip Okcu (55) yaralandı.

Araç içerisinde sıkışan bazı yaralılar, Kırıkkale ve Yahşihan Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Kırıkkale-Ankara karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

