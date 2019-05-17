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Kırıkkale'de traktör ile 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 21:35 | Son Güncelleme

KIRIKKALE-Samsun yolunda, traktör ile 2 otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.  Kaza, öğleden sonra Kırıkkale- Samsun yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi.

Kırıkkale'de traktör ile 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE-Samsun yolunda, traktör ile 2 otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Kırıkkale- Samsun yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre aynı yöne giden ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 2 otomobil ile traktör bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada, traktör ve otomobillerde hasar meydana gelirken, 7 kişi ise yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Kenan A. (50), Fahrettin B. (44), Gökhan B. (20), Adem B. (77), Hakan T. (35), Mehmet Ö. (19) ve Muhammer Z. (25), sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Öte yandan, yolda güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Kırıkkale- Samsun yolunu bir süreliğine trafiğe kapattı. Yol, araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kırıkkale'de traktör ile 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralıKırıkkale'de traktör ile 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralıKırıkkale'de traktör ile 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralıKırıkkale'de traktör ile 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

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