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Kırıkkale'de traktörün römorku devrildi: 20 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2018 19:54 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'nin Bahşili İlçesi'nde pikniğe giden kişilerin bulunduğu traktörün römorku devrildi, kaza da 2'si ağır 20 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de traktörün römorku devrildi: 20 yaralı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'nin Bahşili İlçesi'nde pikniğe giden kişilerin bulunduğu traktörün römorku devrildi, kaza da 2'si ağır 20 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Büyük Sarıkayalar köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan 20 kişi piknik yapmak için Ejder Ateş yönetimindeki 71 EA 235 plakalı traktör ile Kurt Yayla bölgesine doğru yola çıktı. Engebeli arazide sürücü sünün kontrolünden çıkan traktörün römorku devrildi. Kazada sürücü ile römork de bulunan 20 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı 20 kişi ambulanslarla Kırıkkale'de ki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan 2 kişi ise ambulans helikopter ile Ankara'ya sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kırıkkale'de traktörün römorku devrildi: 20 yaralıKırıkkale'de traktörün römorku devrildi: 20 yaralı

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