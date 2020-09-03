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Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 10:00 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de jandarma tarafından bir eve düzenlenen operasyonda, 11 kilo kubar esrar, 68 kenevir, 3 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Kırıkkale’de jandarma tarafından bir eve düzenlenen operasyonda, 11 kilo kubar esrar, 68 kenevir, 3 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.
Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesine bağlı Koçubaba köyündeki bir evde uyuşturucu olduğu yönde ihbar alan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ve Asayiş Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma, narkotik köpeği ile evde arama yaptı. Saman balyaları ile köpek kulübesine saklandığı tespit edilen 11 kilo 300 gram kubar esrar, 68 kök dikili kenevir, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 150 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği, 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olaya ilişkin M.K. (33), D.U. (42) ve A.K.U. (33) gözaltına alındı.
Jandarmada yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.U. (42) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

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