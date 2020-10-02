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Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 12:25 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Kırıkkale’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Bu kapsamda uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen N.M.’nin ikametinde yapılan aramalarda 41 gram sentetik kannabinoid, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 13 adet mermi ele geçirildi.
Operasyonda ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ ve ’Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet suçlarından gözaltına alınan N.M. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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