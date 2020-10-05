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Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 11:01 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Kırıkkale’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda M.A. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 4,55 gram eroin maddesi ele geçirildi. Operasyonun kapsamını genişleten ekipler, uyuşturucu maddenin S.S. isimli şahıstan alındığını belirledi. S.S. isimli şahsın ikametinde yapılan aramalarda da 15 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Operasyon kapsamında M.A. isimli şahıs hakkında ’uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma’ suçundan işlem başlatıldı. ’Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alınan S.S. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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