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Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 10:32 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Kırıkkale’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda S.Y. ve S.A. isimli şahısların üzerlerinden 2.50 gram eroin maddesi ele geçirildi. Operasyonu genişleten ekipler, uyuşturucu maddenin S.S. isimli şahıstan alındığını belirledi. Şahsın ikametinde yapılan aramalarda da 14,58 gram eroin maddesi ele geçirildi.
S.Y. ve S.A. hakkında ’uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’ suçundan işlem yapılırken ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alınan S.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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