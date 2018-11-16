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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 16.11.2018 19:20 | Son Güncelleme

KIRIKKALE kent merkezinde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE kent merkezinde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde bilinen adreslere düzenlenen operasyonda bir miktar eroin ve uyuşturucu kullanımı için malzeme ele geçirildi. Operasyonda Y.Ö., N.C.S. ve M.Z.G., isimli 3 kişi gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden N.C.S. ile Y.Ö. tutuklanırken, M.Z.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

PARTNER30’uncu yaş kutlaması30’uncu yaş kutlaması
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