HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonu, 2 tutuklama

Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonu, 2 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 11:30 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şahıs tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucuyu önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonu, 2 tutuklama

Kırıkkale’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şahıs tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucuyu önlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda kentte uyuşturucu madde sattığı tespit edilen iki şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 71 adet ecstasy hap ele geçirildi.
’Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alınan iki şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Komşuları isyan etti! Haftada üç gün parti Komşuları isyan etti! Haftada üç gün parti
Başkan Böcek'ten 64 gün sonra sevindiren haberBaşkan Böcek'ten 64 gün sonra sevindiren haber
Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
En Çok Okunan Haberler
Milli maç öncesi büyük şok! Mastürbasyon videosu sızdırıldı...
Milli maç öncesi büyük şok! Mastürbasyon videosu sızdırıldı...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan istifa paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan istifa paylaşımı
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama
İsteğini kabul etmeyen kadına dehşeti yaşattı
İsteğini kabul etmeyen kadına dehşeti yaşattı
Biden'ın seçimi kazanması sonrası Ankara'dan ilk tepkiler
Biden'ın seçimi kazanması sonrası Ankara'dan ilk tepkiler
Bir yıllık evli çifti kaza ayırdı! Çok acı olay
Bir yıllık evli çifti kaza ayırdı! Çok acı olay
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
18 yaşındaki gencin ölümündeki skandal iddiayla ilgili flaş açıklama
18 yaşındaki gencin ölümündeki skandal iddiayla ilgili flaş açıklama
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Enkaz altından yeni görüntü! Saatlerce böyle bekledi
Enkaz altından yeni görüntü! Saatlerce böyle bekledi
Meteoroloji'den kar uyarısı!
Meteoroloji'den kar uyarısı!
Canlı yayındaki kavga şoke etti! CNN Türk'ten açıklama geldi
Canlı yayındaki kavga şoke etti! CNN Türk'ten açıklama geldi
Diğer Haberler
Esenler’de meydanlara HES kodu ile girilecek
Esenler’de meydanlara HES kodu ile girilecek
MSB duyurdu! Sızma girişimindeki teröristler etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu! Etkisiz hale getirildiler
İstanbul'da mahalleliyi isyan ettiren görüntüler! Sokak ortasında fuhuş
İstanbul'da isyan ettiren görüntüler! Sokak ortasında fuhuş
On Numara sonuçları açıklandı mı? 9 Kasım On Numara çekilişi saat kaçta yapılacak? 9 Kasım On Numara sonuçları sorgulama
Büyük ikramiye için geri sayım...
Başkan Böcek'ten 64 gün sonra sevindiren haber: Yoğun bakımdan çıktı
Başkan Böcek'ten 64 gün sonra sevindiren haber
Bu görüntü İstanbul'da çekildi! Siyah ve mavi akıyor
Bu görüntü İstanbul'da çekildi! Siyah ve mavi akıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.