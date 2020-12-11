HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

11.12.2020 12:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Kırıkkale’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor.

Kırıkkale’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor. Bu neticede M.E. isimli şahsın uyuşturucu madde sattığı şahıslar üzerinde ve ikametinde aramalar yapıldı. Aramalarda 67 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Hakkında ’uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ayrıca, mahkemece yargılaması devam eden K.M. isimli şahsa ’uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası verilmesi üzerine şüpheli şahıs gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından şahıs Keskin T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böyle basıldılar! Yaşananları görünce ağladı Böyle basıldılar! Yaşananları görünce ağladı
HDP'li vekilden skandal hareket! Elini arka cebine götürüp...HDP'li vekilden skandal hareket! Elini arka cebine götürüp...
Sınav açıklaması geldi!Sınav açıklaması geldi!

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca: 4 ilde günlük vaka sayısı azaldı

Bakan Koca: 4 ilde günlük vaka sayısı azaldı

Çin aşısında gönüllü doktordan flaş açıklamalar

Çin aşısında gönüllü doktordan flaş açıklamalar

Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi! Yeni albüm için imaj yeniledi

Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi! Yeni albüm için imaj yeniledi

Yıldız futbolcunun cezası onaylandı! 9 yıl hapis yatacak...

Yıldız futbolcunun cezası onaylandı! 9 yıl hapis yatacak...

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

AB'den flaş Türkiye kararı

AB'den flaş Türkiye kararı

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Hatay halkı tedirgin: Psikolojimiz bozuldu

Hatay halkı tedirgin: Psikolojimiz bozuldu

Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar

Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar

Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek

Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek

Diğer Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan AB Zirvesi'ne ilişkin açıklama!

Türkiye'den AB'ye sert tepki! 'Reddediyoruz'

HDP'li vekilden skandal hareket! Terör örgütü üyesinin arka cebindeki telefonu alarak delilleri örtbas etmeye çalıştı

HDP'li vekilden skandal hareket! Elini arka cebine götürüp...

Azerbaycan’a kimlikle gidiliyor mu? Azerbaycan’a vize var mı? Azerbaycan kimlikle gidilir mi?

Azerbaycan’a kimlikle gidiliyor mu? İşte yeni karar!

İbrahim Çolak ne yaptı? Leyla Salinger kimdir? İbrahim Çolak neden intihar etti? Leyla Salinger'in Twitter paylaşımları!

İşte intiharına neden olan o paylaşımlar!

Beylikdüzü D-100'de sürücülerin cezadan kurtulmak için yaptıkları pes dedirtti

D-100'de 'pes' dedirten görüntüler! Cezadan kurtulmak için...

Meteoroloji'den turuncu alarm! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (11 Aralık İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji'den turuncu alarm! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.