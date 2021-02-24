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  4. Kırıkkale’de uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale’de uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı

24.02.2021 11:09 | Son Güncelleme:
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Kırıkkale’de uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale’de narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına 2 şahıs tutuklandı.Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor.

Kırıkkale’de narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına 2 şahıs tutuklandı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Kent merkezinde uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen F.D. ve S.D. isimli şahısların V.T. isimli şahsa uyuşturucu madde sattığı esnada suçüstü yakalandı. Yapılan aramada 8 adet paket halinde toplamda 2,5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında V.T. isimli şahıs hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma" suçundan işlem yapıldı. F.D. ve S.D. ise "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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