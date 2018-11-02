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Kırıkkale’de uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 02.11.2018 17:21 | Son Güncelleme

KIRIKKALE Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlendikleri operasyonda uyuşturucu madde sattığı tespit edilen E.D.

Kırıkkale’de uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlendikleri operasyonda uyuşturucu madde sattığı tespit edilen E.D. ve U.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Polis, uyuşturucu madde satanlara yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Kaletepe Mahallesi'nde E.D. isimli şüpheliyi uyuşturucu madde satarken suçüstü yakaladı. E.D. ile birlikte uyuşturucu madde sattığı tespit edilen U.K. de evine düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Gözaltındaki sorguları tamamlanan E.D. ve U.K., çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Keskin T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
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Kırıkkale’de uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

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