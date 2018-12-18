Kırıkkale'de uyuşturucuya 2 tutuklama

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu sattıklarını tespit ettikleri A.A. ve V.P.'yi, evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. 2 kişi, eminiyetteki işlemlerinden sonra sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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