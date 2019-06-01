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Kırıkkale'de yağmur caddeleri suyla doldurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 20:16 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de etkili olan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı iş yerlerini su bastı.

Kırıkkale'de yağmur caddeleri suyla doldurdu

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de etkili olan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı iş yerlerini su bastı.
Kentte akşam saatlerinde yağan sağnak yağmur, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmur ile birlikte cadde ve sokaklar suyla doldu. Sürücüler, suyla kaplı yollarda araçlarıyla güçlükle ilerledi. Hüseyin Kahya Mahallesi, Zafer caddesi ve Bankalar caddesinde bazı iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Esnaflar, suları temizlemeye çalıştı. Yağmurun etkisini kaybetmesi ve belediye ekiplerinin tıkanan rögarları temizleyerek açmasıyla biriken sular boşaldı.

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Kırıkkale'de yağmur caddeleri suyla doldurduKırıkkale'de yağmur caddeleri suyla doldurduKırıkkale'de yağmur caddeleri suyla doldurduKırıkkale'de yağmur caddeleri suyla doldurdu

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