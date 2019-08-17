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Kırıkkale'de yağmur etkili oldu, iş yerlerini su bastı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 18:35 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de akşam saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı iş yerlerini su bastı.

Kırıkkale'de yağmur etkili oldu, iş yerlerini su bastı

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de akşam saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı iş yerlerini su bastı.
Kentte, akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmur ile birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan sürücüler, suyla kaplı yollarda araçlarıyla güçlükle ilerledi. Hüseyin Kahya Mahallesi, Zafer Caddesi ve Bankalar caddesinde bazı iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Esnaf, kendi imkânları ile suları temizlemeye çalıştı. Yaklaşık 20 dakika süren sağanak sonrası belediye ekipleri çalışma başlattı.

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Kırıkkale'de yağmur etkili oldu, iş yerlerini su bastıKırıkkale'de yağmur etkili oldu, iş yerlerini su bastıKırıkkale'de yağmur etkili oldu, iş yerlerini su bastıKırıkkale'de yağmur etkili oldu, iş yerlerini su bastı

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