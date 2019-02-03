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Kırıkkale'de yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 07:49 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de 4 gündür haber alınamayan Arap Yaşar Toksarı (59), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

KIRIKKALE'de 4 gündür haber alınamayan Arap Yaşar Toksarı (59), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Selimözer Mahallesi'nde bir apartman dairesinde yaşayan Arap Yaşar Toksarı'dan (59) 4 gündür haber alamayan komşuları, polise ihbarda bulundu. Kapıyı kırarak eve giren ekipler, Toksarı'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Emekli devlet memuru olduğu öğrenilen Toksarı'nın eşinin geçen yıl vefat ettiği ve 4 çocuğunun şehir dışında yaşadığı belirtildi.

Toksarı'nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Görüntü dökümü:

- Olay yerinden görüntü

- Polis ekiplerinin incelemesi

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)

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