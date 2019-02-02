Kırıkkale'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Kırıkkale'de kendisinden 4 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.
Selimözer Mahallesi 2290. Sokak'taki 3 katlı apartmanın giriş katında yalnız yaşayan emekli Arap Yaşar Toksarı'dan (59) 4 gündür haber alamayan komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler evin kapısını kırarak içeri girdi. Toksarı'nın yerde hareketsiz yattığını gören sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Toksarı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Tosarı'nın cenazesi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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