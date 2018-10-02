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Kırıkkale'de yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 16:02 | Son Güncelleme

Yangında, müstakil ev ile bahçesindeki minibüs kullanılamaz hale geldi

Kırıkkale'de çıkan yangında, müstakil ev ile bahçesindeki minibüs kullanılamaz hale geldi.

Selimözer Mahallesinde, Yıldız ailesinin yaşadığı müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evin bahçesinde bulunan minibüse de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürdü.

Yangında ev ve minibüs kullanılamaz hale geldi.

Ev sahibi Murat Yıldız, AA muhabirine, hurdacılık yaparak geçimini sağladığını söyledi.

Hastalanan eşini hastaneye yatırdıktan sonra çocuklarıyla eve geldiğini, evde bulundukları sırada yangın çıktığını belirten Yıldız, "Çocuklarım içeride kalmıştı, Allah razı olsun, feryatlarımı komşular duydu. Onların yardımıyla çocuklarımı camları kırarak çıkardık. Allah'a şükür çocuklarımın durumu iyi. Evim yandı, arabam yandı. Şu anda kalacak bir yerim yok. Devletimizden yardım bekliyorum." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Baba Murat Yıldız kırıkkale yangın

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