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Kırıkkale’de yaşlı adam evinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 15:36 | Son Güncelleme

Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde yakınları tarafından kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.Olay, Balışeyh ilçesinde bağlı Uzunlar köyünde meydana geldi.

Kırıkkale’de yaşlı adam evinde ölü bulundu

Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde yakınları tarafından kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.
Olay, Balışeyh ilçesinde bağlı Uzunlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde yalnız yaşayan Sebahattin Çakmak’a (85), yakınları ulaşamayınca yakınları jandarmaya haber verdi. Yaşlı adamın oturduğu ikamete giden jandarma Çakmak’ı evinde buldu. Olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçen jandarma soruşturma başlattı. Çakmak’ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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