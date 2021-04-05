HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kırıkkale’de yıl traktör kazaları yüzde 63 azaldı

Kırıkkale’de yıl traktör kazaları yüzde 63 azaldı

05.04.2021 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale’de yürütülen çalışmalar neticesinde geçen yıl meydana gelen traktör kazaları 2019 yılına göre yüzde 63 azaldı.Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığınca ’traktör ve diğer tarım araç ve aletlerinin güvenli kullanılmasının sağlanması’ maksadıyla 2020 yılında bir proje başlatıldı.

1/

Kırıkkale’de yürütülen çalışmalar neticesinde geçen yıl meydana gelen traktör kazaları 2019 yılına göre yüzde 63 azaldı.
Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığınca ’traktör ve diğer tarım araç ve aletlerinin güvenli kullanılmasının sağlanması’ maksadıyla 2020 yılında bir proje başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde 2020 yılında bir önceki yıla göre traktör kazalarında yüzde 63’lük bir azalma meydana geldiği bildirildi.
İl genelinde yürütülen ve bu sene de devam edilen proje kapsamında, kentte tespit edilen bin 550 traktörün tamamı takip edilirken özellikle köy yollarında denetimlere ağırlık veriliyor. Denetimlerde traktör ve römorklarında reflektörlerin eksiksiz olmasının sağlanması amacıyla kontroller gerçekleştiriliyor.
2001 yılından sonra üretilen tüm traktörlerde zorunlu kılınan, ölüm ve yaralanmaya karşı koruma sağlayan koruma çerçevesi, koruma kabini ve emniyet kemerinin kazalarda ölüm oranını yüzde 50 azaltması nedeniyle vatandaşlar da bu konuda bilinçlendiriliyor.
Bu çerçevede Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından Keskin’in Ceritmüminli köyü ile Karakeçili’nin Akkoşan ve Sülübük köylerinde vatandaşlara traktörlerde devrilmeye karşı koruma çerçevesi, koruma kabini ve emniyet kemerinin önemi konusunda bilgilendirme yapılırken broşürler dağıtıldı.
Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte şu ana kadar toplam 320 traktörün standartlara uygun hale getirilmesi sağlandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu nasıl vicdan? Ağlayan çocuğuna aldırış etmeden eşini darbetti Bu nasıl vicdan? Ağlayan çocuğuna aldırış etmeden eşini darbetti
Yeni bakanlar ne zaman açıklanacak?Yeni bakanlar ne zaman açıklanacak?
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 45 bine yaklaştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 45 bine yaklaştı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

'Yufkacı Muammer' olayında yeni gelişme!

'Yufkacı Muammer' olayında yeni gelişme!

'Eğlence sahnesi çekeceğiz' yalanıyla 500 kişilik parti

'Eğlence sahnesi çekeceğiz' yalanıyla 500 kişilik parti

Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi

Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi

Diğer Haberler

Yerli koronavirüs aşısının yan etkisiyle ilgili önemli açıklama

Prof. Dr. Yıldız: Yerli aşıda çok ciddi yan etki olmadı

Apple'ın yeni reklam yüzü Trabzon'dan

Apple'ın yeni reklam yüzü Trabzon'dan

Böbreklerinde taş olanlar rağbet gösteriyor! Uzman isimlerden kaya levreği taşı uyarısı

Böbreklerinde taş olanlar rağbet gösteriyor! Uzman isimlerden kaya levreği taşı uyarısı

Ramazan imsakiyesi | 2021 yılı Ramazan imsakiyesi yayınlandı

2021 Ramazan imsakiyesi

Yeni bakanlar ne zaman açıklanacak? Yeni kabine listesi nasıl şekillenecek?

Yeni bakanlar ne zaman açıklanacak?

TCMB toplantısı ne zaman? Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman yapılacak?

TCMB toplantısı ne zaman?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.