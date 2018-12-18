Kırıkkale'de yol çalışmasında kanalizasyon hattı çöktü

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIIRIKKALE-Kayseri karayolunda yol çalışması sırasında kanalizasyon hattı çöktü. Karayolunun kenarında 5 metre derinliğinde göçük oluştu.
Yolun Bağdat Köprüsü Keskin Kavşağı mevkisinde süren yol çalışması sırasında kanalizasyon hattında patlama ile birlikte çökme meydana geldi. Yol kenarında 5 metre derinliğinde göçük oluştu. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, yolu ulaşıma kapattı. Ulaşım, alternatif yollardan sağlandı. Karayolları ekipleri göçüğün oluştuğu bölgede iş makinesiyle çalışma yaparak yeni göçükler oluşmasına karşı önlem aldı. Çalışmanın tamamlanması ardında yol ulaşıma açıldı.
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