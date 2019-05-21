Kırıkkale’de yolcu minibüsü devrildi: 1’i ağır 8 yaralı

Kırıkkale-Konya karayolunda yolcuları taşıyan minibüsin takla atarak su kanalına ters devrilmesi sonucu 1’i ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Konya karayolu Akkoşan mevkisindeki Kesikköprü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Akkır (38) idaresindeki 06 BGK 930 plakalı minibüs direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yolun kenarındaki su kanalına ters devrildi. Olay yerine hemen 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar minibüsün içerisinden çıkartılarak olay yerinde ilk tedavileri yapıldı. Daha sonra sağlık ekipleri kazada yaralanan Nuri Katılmış, (48) Yakup Karaltı, (54) Fuat Sazak, (47) Murat Yalabık, (53) Arif Akın Yumşak, (55) Murat Pehlivanlı (45) ve Bayram Karaltı’yı (25) ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Tedavi altına alınan Yakup Karaltı’nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken diğer 7 kişinin de hayati tehlikesinin olmadığının bilgisine ulaşıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



