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Kırıkkale'de yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 15:48 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 6 yaralı

Kırıkkale'de yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Ankara'dan Kırşehir'e seyreden Şükrü Barış (41) idaresindeki 40 LE 830 plakalı yolcu otobüsü ile Zekeriya Morkan yönetimindeki 06 GE 3340 plakalı tır, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Bahşılı ilçesi girişinde çarpıştı.

Kazada, otobüs sürücüsü Şükrü Barış ile yolculardan Süleyman Akbaş (18), Eda Taşçı (31), Aysun Ata (35), Menekşe Sarı (70) ve Kenan Hakan Tunce (35) yaralandı.

Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesi ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
kırıkkale OTOBÜS TIR trafik kazası

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