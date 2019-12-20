Kırıkkale'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 7 yaralı

Nevşehir'den Ankara'ya giden Evren Yüksel (45) idaresindeki yolcu otobüsü, yolcu almak için uğradığı Kırıkkale Terminali'nin çıkışında şarampole devrildi.

Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bazı yolcular kendi imkanlarıyla, bazıları da itfaiye ve sağlık ekiplerince otobüsten çıkarıldı.

Yaralanan sürücü ile yolculardan Sultan (50) ve Ramazan Bulut (50), Neriman Günaydın Çağlı Karakaya, Nefise Bayraktar (19), Ömer Barut (30) ve Abdullah İşler (40), ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Otobüste iki sürücü ve 14 yolcu bulunduğu öğrenildi.

(AA)

