Kırıkkale'de zehir taciri tutuklandı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin düzenlediği operasyonda üzerinde ve evinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu bulunan C.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu satıcılarına karşı denetimklerini arttırdı. Başta okul çevreleri olmak üzere gençleri zehirleyen tacirlere gözaçtırmayan polis, Yenişehir mahallesinde uyuşturucu madde sattığı tespit edilen C.B.'nin evine baskın yaptı. Yapılan aramada ev ve üzerinde kağıtlara sarılı satışa hazır bir miktar sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan C.B., Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi. C.B., çıkarıldığı Nöbetçi Mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Keskin Cezaevi'ne götürüldü.
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