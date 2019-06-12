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KIRIKKALE'DE ZİNCİRLEME KAZA: 2 ÖLÜ, 17 YARALI

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 07:04 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde tur minibüsü, kamyon ve TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında minibüsteki 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde tur minibüsü, kamyon ve TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında minibüsteki 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Ankara karayolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Üniversiteler kavşağında karşılaşan tur minibüsü, kamyon ve TIR, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada, minibüs sürücüsü ile yanında oturan 1 yolcu hayatını kaybederken, diğer sürücülerin arasında olduğu 17 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ölenlerin cenazeleri ise incelemelerin ardından morga konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza nedeniyle Kırıkkale-Ankara karayolunda yaklaşık bir saat ulaşıma kapandı. Ulaşım ekiplerin çalışmaları ile kontrollü olarak sağlanıyor.

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