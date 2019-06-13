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Kırıkkale'de zincirleme kaza: 2 ölü, 17 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 00:49 | Son Güncelleme

ÖLENLERİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ, TIR SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI Yozgat’a düğüne gidenleri taşıyan 34 BVJ plakalı tur minibüsü ile Osman Atay yönetimindeki 38 EJ 763 plakalı kamyon ve Kenan Küçükkaya yönetimindeki 55 ALT 07 plakalı TIR, Kırıkkale Üniversitesi Kavşağı’nda çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralındı.

Kırıkkale'de zincirleme kaza: 2 ölü, 17 yaralı (2)

ÖLENLERİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ, TIR SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI
Yozgat’a düğüne gidenleri taşıyan 34 BVJ plakalı tur minibüsü ile Osman Atay yönetimindeki 38 EJ 763 plakalı kamyon ve Kenan Küçükkaya yönetimindeki 55 ALT 07 plakalı TIR, Kırıkkale Üniversitesi Kavşağı’nda çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralındı. Kazada ölenlerin Bekir Gök ile Serdar Alakurt olduğu tespit edildi.
TIR ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI
TIR şoförü Kenan Küçükkaya ile Emine Nur, Zeliha Nur, Yusuf Buğra, Murat Gömeç, Yeşim Alakurt, Dursun Ali Alakurt, Zinnet Alakurt, Mahmut Kerem, Kübra Damat, Yaren Damat, Kıymet Arslan ve Ayşe Coşkun ile isimleri öğrenilemeyen 4 kişi ile birlikte toplam 17 kişi de yaralandı. Polisin başlattığı soruşturma kapsamında, hafif yaralanan ve hastanede tedavisi tamamlanan TIR şoförü Kenan Küçükkaya gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kenan Küçükkaya çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)

Kırıkkale'de zincirleme kaza: 2 ölü, 17 yaralı (2)Kırıkkale'de zincirleme kaza: 2 ölü, 17 yaralı (2)

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