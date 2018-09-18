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Kırıkkale'de zincirleme kaza: 6 yaralı - Ek fotoğraflar

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2018 00:25 | Son Güncelleme

   

Kırıkkale'de zincirleme kaza: 6 yaralı - Ek fotoğraflar

Kırıkkale'de zincirleme kaza: 6 yaralı - Ek fotoğraflarKırıkkale'de zincirleme kaza: 6 yaralı - Ek fotoğraflar

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