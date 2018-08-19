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Kırıkkale'de zincirleme kaza: 9 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2018 15:25 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de iki otomobille hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 9 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de zincirleme kaza: 9 yaralı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de iki otomobille hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 9 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Kırıkkale-Ankara karayolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Seyit Okçu yönetimindeki 06 VTN 33 plakalı otomobil, aynı yöne giden Yunus Emre Yıldırım yönetimindeki 55 JP 347 plakalı hafif ticari araç ve İsa Sayım yönetimindeki 34 LA 0014 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücülerden Seyit Okçu (50) ve Yunus Emre Yıldırım (25) ile araçlardaki Şuayip Okçu (54), Ahmet Yıldırım (40), Faruk Aygün (18), Dudu Yıldırım (42) Türkan Akça (46) ile Uğur Yıldırım (11) ve ismi henüz belirlenemeyen 40 yaşındaki bir kadın yaralandı.
Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan kimliği belirlenemeyen kadının durumunun ağır olduğu belirtildi.
Kaza nedeniyle kapanan Kırıkkale-Ankara karayolu, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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Kırıkkale'de zincirleme kaza: 9 yaralıKırıkkale'de zincirleme kaza: 9 yaralıKırıkkale'de zincirleme kaza: 9 yaralıKırıkkale'de zincirleme kaza: 9 yaralı

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